https://it.sputniknews.com/20211003/caso-fidanza-meloni-tutto-studiato-a-tavolino-per-linciaggio-di-un-intero-partito-13150373.html

Caso Fidanza, Meloni: "Tutto studiato a tavolino per linciaggio di un intero partito"

Caso Fidanza, Meloni: "Tutto studiato a tavolino per linciaggio di un intero partito"

La leader di Fratelli d'Italia sulla video-inchiesta di Fanpage: "Video cucito arbitrariamente e piazzato in prima serata a due giorni dalle elezioni, quando... 03.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-03T09:53+0200

2021-10-03T09:53+0200

2021-10-03T09:53+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/858/56/8585694_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_6ee1d2b848a15ea8a6e1c79684e9693b.jpg

Il video di Fanpage, mandato in onda giovedì sera a Piazzapulita, è un "linciaggio di un intero partito in contumacia", costruito "scientificamente a tavolino" per irrompere sui media a due giorni elezioni, proprio quando ha inizio il silenzio elettorale. Lo ha dichiarato Giorgia Meloni in un video diffuso sui social. La presidente di Fratelli d'Italia fa il punto della situazione: "Tre anni di giornalista infiltrato, 100 ore di girato dalle quali vengono estrapolati 10 minuti di video tagliati e cuciti arbitrariamente, piazzati in prima serata a due giorni dalle elezioni, ma in modo tale che sui giornali finissero ieri, cioè nel giorno di silenzio elettorale, quando loro possono parlare di te ma tu non puoi difenderti". Per Giorgia Meloni sulla base di una ricostruzione parziale si sta compiendo il "linciaggio di un intero partito in contumacia", con cui Carlo Fidanza "viene condannato a morte per 10 minuti di video" e "con lui veniamo condannati tutti, migliaia di militanti appassionati che in questi anni hanno preso un partito dal niente e contro tutto e tutti lo hanno portato ad essere il primo partito italiano".E proprio questo, secondo Meloni, è il nodo della questione: quello di colpire un partito, che definisce "non ricattabile, senza padroni e protettori", a due giorni dal voto quando inizia il silenzio elettorale, "cioè quando le persone devono decidere se votarti o no il giorno successivo, perché oggi si vota". Meloni ricorda di aver chiesto a Fanpage di vedere l'intero girato per "sapere esattamente come sono andate le cose" e andare a fondo nella vicenda ""perché dalle nostre parti siamo parecchio rigidi sulle regole di comportamento dei nostri dirigenti". Tuttavia, il direttore di Fanpage ha rifiutato di consegnare il materiale definendo la richiesta "oscena". Giorgia Meloni chiede a Corrado Formigli di mandare integralmente in onda il suo video diffuso domenica mattina sui social.

Andrew cent Rapporto sull'esperienza sul trattamento dell'herpes Mi è stato diagnosticato l'herpes genitale per 2 anni e sto cercando una cura. Ho letto una testimonianza su questa piattaforma da una donna che è stata curata dal diabete con il dottor Ahmed Usman Herbal Medicine dopo molte discussioni e alcune domande che ha preparato la medicina a base di erbe e ha chiesto il mio indirizzo. 3 giorni dopo, ho ricevuto la medicina erboristica e con la sua presdicine, compreso l'indirizzo email ufficiale del medico. Ho contattato il dottore attraverso la sua criptovaluta e ho bevuto medicine a base di erbe per 21 giorni. Dopo aver terminato la medicina a base di erbe, ho fatto un test e il mio risultato IgG è stato confermato negativo senza alcun virus trovato nel mio sangue. Contatta il dottor Ahmed e lasciati curare. mandagli un'e-mail a; drahmedusman5104@gmail.com o mandagli un messaggio whatsapp +14436204203 . Ha rimedi erboristici per diabete, epatite, cancro, leucemia, fibrosi 0

Paolo Ascolta, qui nessuno ha l'herpes né genitale né simplex ne zoster, quindi non rompere più i marroni e vai da un'altra parte 0

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia