Caso Fidanza, Meloni a Formigli: "Accetterò l'invito quando Fanpage mi darà il video"

Caso Fidanza, Meloni a Formigli: "Accetterò l'invito quando Fanpage mi darà il video"

03.10.2021

Giorgia Meloni declina l'invito ricevuto da Corrado Formigli per un faccia a faccia con Francesco Cancellato, il direttore di Fanpage, a Piazzapulita. La leader di Fratelli d'Italia è chiara: il confronto ci sarà quando riceverà l'intero girato dalla testata on-line. "Sarò lieta di accettare il tuo invito quando il direttore di fanpage mi ha presentato il girato delle 100 ore (come chiesto ufficialmente). Altrimenti forniscimelo tu: immagina che prima di mandare in onda il video di 13 minuti realizzato da altri avrai controllato il materiale. Oh no?", scrive su Twitter rivolgendosi al giornalista di La7.Meloni aveva chiesto ufficialmente la consegna dell'intero girato di 100 minuti da cui è stata estrapolata la video-inchiesta di Fanpage sui rapporti dell'europarlamentare di FdI, Carlo Fidanza, con frange estreme neofasciste e su presunti finanziamenti irregolare della campagna elettorale a Milano. Il filmato di circa 10 minuti era stato poi trasmesso giovedì sera a Piazzapulita, su La7.La richiesta formale era arrivata prima con una lettera e poi, domenica mattina, con un video-messaggio su Twitter. Ma la risposta di Cancellato, arrivata in un'intervista al Corriere, era stata netta: il girato sarà consegnato alla Procura della Repubblica. Formigli aveva dunque replicato al videomessaggio di Giorgia Meloni invitandola per un confronto con Cancellato giovedì prossimo a Piazzapulita.

