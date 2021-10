https://it.sputniknews.com/20211003/casco-blu-dellonu-ucciso-e-4-feriti-in-unesplosione-in-mali-13149876.html

Casco blu dell'Onu ucciso e 4 feriti in un'esplosione in Mali

Casco blu dell'Onu ucciso e 4 feriti in un'esplosione in Mali

Il veicolo sul quale viaggiava la vittima è saltato in aria per l'esplosione di una bomba nei pressi città di Tessalit. Non sono state rese note le nazionalità... 03.10.2021, Sputnik Italia

Un casco blu dell'Onu è stato ucciso e altri quattro sono rimasti feriti in un'esplosione nella regione settentrionale del Mali di Kidal. Lo si apprende da un comunicato della Missione di stabilizzazione integrata multidimensionale delle Nazioni Unite nel Paese.Il Mali è in preda all'instabilità dal 2012, quando i miliziani tuareg hanno conquistato vasti territori nel nord. Il paese è stato anche turbato dall'insurrezione islamista legata al gruppo terroristico di al-Qaeda*.Poiché il Mali rimane un punto nevralgico per le attività terroristiche, compresi gli attacchi regolari, i rapimenti e le uccisioni di personale militare, nonché di civili e forze di pace, la comunità internazionale ha intrapreso diverse iniziative per aiutare il paese a frenare le minacce esistenti, tra cui la MINUSMA e la missione di addestramento dell'UE Mali tra gli altri.*Al-Qaeda è un'organizzazione terroristica fuorilegge in Russia e in molti altri stati.

