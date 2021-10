https://it.sputniknews.com/20211003/caos-ai-seggi-a-roma-registri-sbagliati-e-schede-mancanti-tornate-dopo-13157461.html

Caos ai seggi a Roma: registri sbagliati e schede mancanti. “Tornate dopo”

Alcuni elettori non sono riusciti a esprimere la preferenza a causa dei disservizi denunciati da candidati e partiti. 03.10.2021, Sputnik Italia

Già dopo poche ore dall’inizio del voto per le amministrative a Roma sono iniziate ad arrivare le prime segnalazioni di problemi. In diversi municipi della Capitale, infatti, votare nel proprio seggio è stato difficile se non impossibile.Queste solo alcune delle segnalazioni arrivate nel corso del primo giorno di votazioni. In alcuni casi agli elettori è stato chiesto di “tornare dopo”.I disagi sono stati segnalati nei municipi III, VIII, XIII, XIV e XV.Le denunce dei partitiFratelli d’Italia ha parlato di caos: “Alcuni cittadini infatti sono stati rimandati a casa senza poter votare per il proprio municipio ma hanno votato solo per il comune. Gli è stato detto di tornare per la scheda municipale ma questo vuol dire che hanno già il timbro sulla tessera elettorale".In alcune sezioni, sono state scambiate le schede per il presidente del Municipio e a Primavalle una sezione, la 2280, è stata virtualmente trasferita a Massimina, zone entrambe nei pressi dell’Aurelia, hanno denunciato fonti di Sinistra Civica Ecologista.In alcuni casi le liste affisse fuori dalle sezioni, sono state stampate male, come denuncia il consigliere regionale, candidato nella lista Demos per Gualtieri, Paolo Ciani.E nel Municipio III: "In diverse sezioni hanno mandato schede di un altro municipio, le persone venute a votare hanno rinunciato e sono tornate a casa", ha scritto su Facebook l’assessore al III Christian Raimo, che è candidato con la lista di Giovanni Caudo.

