Buckingham Palace e gli altri castelli Windsor saranno musei, i piani di Carlo per quando sarà re

Buckingham Palace e gli altri castelli Windsor saranno musei, i piani di Carlo per quando sarà re

Il futuro sovrano intende avere un ufficio nella sua residenza, forse a Clarence House, e trasformare gran parte delle proprietà in istituti museali... 03.10.2021

elisabetta ii

inghilterra

Una vera e propria rivoluzione attende il casato di Windsor quando Carlo sarà re. Secondo quanto scrive il Mail on Sunday, i progetti del principe di Galles sono chiari e non contemplano sprechi e regali a nessuno, neanche ai parenti.Buckingham Palace, i castelli di Windsor e Balmoral, oltre che la residenza di Sandringham diventeranno dei musei. E il futuro sovrano abiterà con ogni probabilità a Clarence House, dove avrà anche il suo ufficio.Ovviamente, a Buckingham Palace ci saranno delle sale riservate ai ricevimenti di Stato o agli incontri ufficiali, ma per il resto sarà visitabile per i turisti tutto l’anno, a differenza di come accade oggi, quando è aperto soltanto nei mesi estivi, in occasione delle vacanze della regina Elisabetta a Balmoral.Attualmente nel palazzo di Londra 52 camere sono riservate alla famiglia reale e agli ospiti e altre 188 al personale, per Carlo sono troppe.Aria di cambiamenti per tuttiModifiche e traslochi, non soltanto per il futuro sovrano. Carlo ha in mente anche una stretta per i parenti che godono di residenza di lusso a prezzi economici per “grace and favour” dalla regina Elisabetta.Al castello di Windsor, molto amato da Elisabetta, ma dove il principe del Galles non riesce a chiudere occhio, andranno ad abitare William e Kate, abbandonando la residenza di Kensington Palace dov’erano vissuti anche Diana, Harry e Meghan.I fratelli di Carlo, il duca di York Andrea, la principessa reale Anna e il conte di Wessex Edoardo manterranno le loro residenze, rispettivamente la Royal Lodge di Windsor, Bagshot Park e Gatcombe Park nel Gloucestershire.Secondo il Mail on Sunday su questi progetti così rivoluzionari si sta tentando di intervenire per convincere il principe Carlo a mantenere alcune delle residenze per i reali più giovani.Questa proprietà, però, diventerà di William, quando avrà il titolo di principe del Galles: in questo modo il padre dovrà pagare l’affitto, a un canone salato, si stima almeno 700mila sterline l’anno.

inghilterra

Rachele Samo

Rachele Samo

elisabetta ii, inghilterra