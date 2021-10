https://it.sputniknews.com/20211003/amministrative-in-italia-laffluenza-alle-12-e-al-13-13153305.html

Amministrative in Italia, l'affluenza alle 12 è al 13%

Amministrative in Italia, l'affluenza alle 12 è al 13%

Dati in sostanziale flessione rispetto alla precedente tornata elettorale 03.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-03T12:55+0200

2021-10-03T12:55+0200

2021-10-03T12:55+0200

italia

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/14/9553729_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_0bb461a21258756f2e38dd959b7d8c56.jpg

L'affluenza alle elezioni amministrative 2021 alle ore 12 è al 13% (870 comuni su 1.153). Lo rende noto in queste ore il Viminale.Si rileva dunque un calo rispetto alla precedente tornata del 2016, quando alla stessa ora l'affluenza era stata del 18,9%.Si sono aperte alle 7.00 le urne per le eleggere i sindaci di circa 1.200 comuni italiani. Sono 120 mila gli italiani chiamati a votare domenica 3 e lunedì 4 ottobre. Si vota anche in Calabria per eleggere il presidente della Regione.I seggi sono stati aperti oggi, 3 ottobre, alle 7 e resteranno aperti fino alle 23. Lunedì, invece, si vota dalle 7 alle 15. Sono chiamati a votare 12.147.040 di italiani in 1.192 comuni, tra cui 1.073 con meno di 15mila abitanti.In caso di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci, si tornerà a votare domenica 17 e lunedì 18 ottobre. I comuni con più di 15 mila abitanti interessati alla seconda votazione sono 119.Si vota, inoltre, nei collegi uninominali di Siena e Roma Primavalle per le elezioni suppletive per la Camera dei Deputati. Nel capoluogo toscano si presenta il segretario del PD, Enrico Letta, per il posto lasciato libero da Piercarlo Padoan, andato alla presidenza di Unicredit.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, politica