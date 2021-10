https://it.sputniknews.com/20211003/afghanistan-bomba-contro-una-moschea-almeno-2-morti-a-kabul-13156715.html

Afghanistan, bomba contro una moschea: almeno 2 morti a Kabul

Afghanistan, bomba contro una moschea: almeno 2 morti a Kabul

Un portavoce del ministero degli interni afferma che almeno due civili sono morti nell'attentato, ma il numero delle vittime deve ancora essere accertato. 03.10.2021, Sputnik Italia

Una bomba è esplosa questa vicino l'ingresso di una moschea di Kabul, lasciando un "numero di civili morti", ha detto un portavoce dei talebani*. Secondo quanto riferisce Al Jazeera sarebbero almeno due le vittime dell'attentato. Secondo altre fonti, invece, ci sarebbero 12 morti e 32 feriti. Le indagini per accertare il numero esatto di vittime sarebbero ancora in corso. L'ospedale di Emergency a Kabul, intanto, conferma su Twitter di avere in cura 4 persone ferite nell'esplosione.La bomba è esplosa domenica pomeriggio la moschea Eidgah, la seconda più grande di Kabul, mentre si svolgeva una funzione commemorativa per la madre di un portavoce talebano, Zabihullah Mujahid.La veglia di preghiera di domenica pomeriggio era stata annunciata sabato dai talebani. L'area intorno alla moschea è stata transennata dai talebani, che hanno mantenuto una forte presenza di sicurezza. Nessun gruppo ha rivendicato l'attentato.*Organizzazione terroristica vietata in Russia e in altri Paesi

