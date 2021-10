https://it.sputniknews.com/20211002/vulcano-allerta-gialla-per-le-variazioni-significative-dei-parametri---video-13143160.html

Allerta gialla sull'isola di Vulcano, per le significative variazioni dei parametri geochimici e geofisici monitorati nelle ultime settimane dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).La disposizione arriva dal Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con la struttura della protezione civile della Regione Siciliana e con il parere concorde della Commissione per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.In particolar modo, preoccupano i segnali legati all’attività del sistema idrotermale che alimenta le fumarole del cratere della Fossa.Il monitoraggio dell'IngvLa temperatura dei gas emessi dalle fumarole sull’orlo craterico è aumentata, con una maggiore composizione dei gas di CO2 e SO2 (anidride carbonica e anidride solforosa), rileva l'INGV.Inoltre, nelle ultime settimane è aumentata la microsismicità locale, legata alla dinamica del sistema fumarolico.La situazione è sotto il continuo monitoraggio e l'Osservatorio Etneo ha installato nuove stazioni sismiche a integrazione di quelle esistenti sull’isola, tra cui una telecamera termica che inquadra l’area fumarolica del cratere. Altre 4 nuove stazioni sono state attivate dalla sezione di Palermo dell'INGV nell’abitato di Vulcano Porto, per la misura del flusso di CO2 dal suolo e della concentrazione di CO2 in aria.Cosa comporta il livello giallo di allertaFabrizio Curcio, Capo del Dipartimento della protezione civile, assicura che il livello di allerta giallo permette di tenere la situazione sotto controllo senza procurare "allarmismi".L'allerta gialla determina: Le strutture di protezione civile della Regionale Siciliana e del Comune di Lipari sono state già attivate in tal senso, per adottare tutte le iniziative necessarie.

