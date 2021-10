https://it.sputniknews.com/20211002/via-libera-del-ministero-della-salute-al-vaccino-anti-covid-insieme-allantinfluenzale-13147576.html

Via libera del ministero della Salute al vaccino anti-Covid insieme all’antinfluenzale

Una circolare inviata agli enti e alle Regioni in vista della campagna di vaccinazione autunnale e della partenza delle terze dosi per le categorie fragili. 02.10.2021, Sputnik Italia

Il ministero della Salute ha sciolto i dubbi: in una circolare, firmata dal direttore generale Prevenzione Giovanni Rezza, si autorizza la somministrazione concomitante del vaccino Covid-19 e del vaccino antinfluenzale.Il testo è stato inviato alle Regioni e agli enti preposti in vista dell’inizio della campagna vaccinale autunnale e dei booster per le categorie fragili.L’unica eccezione, tra vaccino anti-Sars-CoV-2/Covid-19 e un siero del Piano nazionale di prevenzione vaccinale, riguarda i “vaccini vivi attenuati, per i quali può essere considerata valida una distanza minima precauzionale di 14 giorni prima o dopo la somministrazione del vaccino anti Sars-CoV-2", scrive il ministero.La concomitanza di booster e antinfluenzale in autunnoAlla circolare viene allegata una nota congiunta firmata da Rezza con il direttore generale dell'Agenzia del farmaco Aifa, Nicola Magrini, e i presidenti di Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, e Consiglio superiore di sanità (Css), Franco Locatelli."In considerazione dell'avvicinarsi della campagna di vaccinazione anti-influenzale è possibile che alcune categorie di soggetti per le quali la vaccinazione antinfluenzale stagionale è raccomandata e offerta attivamente e gratuitamente siano allo stesso tempo eleggibili per la vaccinazione" anti-Covid, spiegano.I dati Covid di oggiIn Italia sono stati registrati 3.312 i positivi ai test Covid nelle ultime 24 ore.Il ministero della Salute ieri ne aveva rilevati 3.405.Sono invece 25 le vittime in un giorno, rispetto alle 52 di ieri.

marco paradigma Criminali senza scrupoli. Lo scopo è solo quello di non occupare a lungo posti letto negli ospedali con vecchi difficili poi da rimandare a casa. La doppia vaccinazione contestuale porterà a un flare infiammatorio che aggraverà le patologie autoimmuni e degenerative, con conseguente incremento dei decessi. Io a mia madre NON farò inoculare il vaccino antinfluenzale, di cui peraltro non si conosce neppure il ceppo previsto di diffusione. La terza dose purtroppo giela faranno d'ufficio. 0

Kane Andrea SONO COS FELICE DI SCRIVERE QUESTA TESTIMONIANZA SU COME SONO STATA CURATA DAL MIO VIRUS DELL'HERPES. Sono stato su internet alla ricerca del modo più sicuro per ottenere la mia cura. E ho visto i commenti della gente sul dottor Nelson, che li curava da diversi virus.ma non ci ho mai creduto.Ero in dubbio, ma volevo anche provare, l'ho contattato tramite il suo numero WhatsApp e mi ha assicurato che mi curerà usando una cura di erbe naturali pure.La mia esperienza con lui è stata fantastica, mi ha mandato la medicina a base di erbe e mi ha dato istruzioni.Dopo l'uso, mi ha chiesto di fare un controllo medico dopo 22 giorni [3 settimane} di utilizzo. Ero d'accordo con lui.con mia grande sorpresa il mio risultato è stato negativo, sono davvero felice di essere guarito dal virus dell'herpes e in buona salute, ho fatto un altro test pochi giorni fa e ho anche mostrato negativo puoi contattarlo tramite WhatsApp +14436204203, e-mail drnelsonsaliu10@gmail.com 0

