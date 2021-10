https://it.sputniknews.com/20211002/stangata-metano-e-gpl-il-prezzo-raddoppia-nel-giro-di-una-notte-ora-costa-piu-di-2-euro-13145284.html

Stangata metano e Gpl, il prezzo raddoppia nel giro di una notte: ora costa più di 2 euro

L'aumento maggiore è stato registrato per il metano, il cui prezzo è cresciuto del 100% in una sola notte. 02.10.2021, Sputnik Italia

È stato un risveglio shock per gli automobilisti italiani, che ieri mattina si sono ritrovati di fronte ad un raddoppiamento del prezzo del metano, letteralmente dalla sera alla mattina.Si è infatti passati dagli 1,099 euro della giornata precedente, agli 2,199 euro per un kg di metano e a ben 0,759 euro per il Gpl, con un aumento del 10%, rispetto al primo settembre.Un aumento senza precedenti, che fa tremare tanto le famiglie, quanto le imprese, che rischiano di vedersi beffate, nonostante la loro scelta ecologica, rispetto ad altri tipi di carburante.Per Confesercenti, intervenuta per voce del presidente Mario Landini, la stangata andrà a tradursi in un significativo aumento dei costi per le aziende ed in una minor propensione al consumo da parte delle famiglie, tutti fattori che vanno a mettere a rischio la ripresa.Il decreto taglia-bollette non bastaSecondo Landini, il decreto taglia-bollette del governo "non basta ad evitare la stangata sulle piccole imprese che si troveranno a pagare fino a quattromila euro l'anno in più per la sola energia elettrica".L'aumento, infatti, "rischia di avere un impatto notevole soprattutto sui bilanci delle micro e piccole attività, già alle prese con una difficile ripartenza”.Quanto costeranno i rincari a imprese e famiglieMediamente, per una famiglia, l'aumento rischia di tradursi in un aumento complessivo pari a circa 350 euro l'anno.Ben più salato, invece, potrebbe essere il conto per le bollette dell'elettricità delle imprese.

