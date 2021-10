https://it.sputniknews.com/20211002/spazio-primo-passaggio-della-sonda-bepicolombo-vicino-a-mercurio---foto-13145719.html

Spazio, primo passaggio della sonda BepiColombo vicino a Mercurio - Foto

Come era già preventivato, la scorsa notte si è tenuto il passaggio ravvicinato della sonda BepiColombo vicino al pianeta Mercurio. 02.10.2021, Sputnik Italia

In questo modo, come riferisce l'ESA, è stato possibile scattare alcune fotografie e iniziare a raccogliere dati sul pianeta più interno del Sistema Solare.Quello appena avvenuto è stato il primo flyby della missione, che arriverà in orbita stabile intorno al pianeta soltanto tra 4 anni, nel 2025.Nella prima, storica immagine scattata dalla BepiColombo è possibile vedere una parte della strumentazione della sonda, con sullo sfondo Mercurio, inquadrato dalla parte non illuminata dal Sole.La fotografia, che vediamo di seguito, è stata scattata all'01:44:12 (orario italiano) da una delle fotocamere di monitoraggio del moduli. Si tratta di fotocamere di servizio che hanno una risoluzione è limitata (1024 x 1024 pixel), oltre a essere in bianco e nero.La missione di BepiColomboLa missione, realizzata congiuntamente da ESA e JAXA, si prefigge di conoscere meglio Mercurio e le sue caratteristiche.L'obiettivo è quello di raggiungere le zone interne del Sistema Solare, missione alquanto ardua in ragione della forza di gravità del Sole.Per le sonde come la BepiColombo, dunque, l'obiettivo è quello di trovare il modo per rallentare la propria corsa e inserirsi in orbita stabile.

