https://it.sputniknews.com/20211002/sfollati-afghani-in-centinaia-lasciano-le-basi-usa-senza-attendere-il-rilascio-dei-documenti-13139194.html

Sfollati afghani, in centinaia lasciano le basi USA senza attendere il rilascio dei documenti

Sfollati afghani, in centinaia lasciano le basi USA senza attendere il rilascio dei documenti

Circa 700 rifugiati afghani, temporaneamente ospitati in basi militari situate negli Stati Uniti, hanno lasciato i campi senza aspettare che le autorità... 02.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-02T19:48+0200

2021-10-02T19:48+0200

2021-10-02T19:48+0200

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/06/12811357_74:0:1007:525_1920x0_80_0_0_bd669cb26c8674a3efd0219eb05ed560.jpg

Lo riporta l'agenzia Reuters, citando un anonimo funzionario del Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti.Secondo la fonte, che precisa come gli sfollati non abbiano violato alcuna legge degli Stati Uniti, la loro partenza anticipata lì priverà di un "processo di reinsediamento aperto, complesso e completamente volontario".Il funzionario, rimasto anonimo, ha ipotizzato che questi rifugiati possano avere parenti o conoscenti negli Stati Uniti che li aiuteranno a sistemarsi.In precedenza, era stato riferito che centinaia di rifugiati afghani sono stati "segnalati" per dei presunti legami con delle organizzazioni terroristiche dalla US Customs and Border Protection (CBP), a seguito di controlli di sicurezza e screening nelle basi militari americane.L'afflusso di afghani ha anche suscitato preoccupazioni tra le segnalazioni di crimini che si verificano su alcune basi, inclusi abusi e aggressioni sessuali contro minori e donne soldati.L'esodo degli sfollati afghaniUn totale di circa 53.000 sfollati afghani sono stati accolti in otto siti militari americani in tutto il mondo. Il numero esatto di rifugiati ospitati in questi siti al momento non è stato rivelato.Secondo i rapporti ufficiali, l'esercito americano ha evacuato oltre 124.000 persone dall'Afghanistan in seguito alla presa di potere da parte del movimento talebano* avvenuta lo scorso 15 agosto.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e in molti altri paesi

https://it.sputniknews.com/20210925/aggressione-a-soldato-usa-donna-da-parte-di-rifugiati-afghani-lfbi-da-il-via-allindagine-13043002.html

Kane Andrea SONO COS FELICE DI SCRIVERE QUESTA TESTIMONIANZA SU COME SONO STATA CURATA DAL MIO VIRUS DELL'HERPES. Sono stato su internet alla ricerca del modo più sicuro per ottenere la mia cura. E ho visto i commenti della gente sul dottor Nelson, che li curava da diversi virus.ma non ci ho mai creduto.Ero in dubbio, ma volevo anche provare, l'ho contattato tramite il suo numero WhatsApp e mi ha assicurato che mi curerà usando una cura di erbe naturali pure.La mia esperienza con lui è stata fantastica, mi ha mandato la medicina a base di erbe e mi ha dato istruzioni.Dopo l'uso, mi ha chiesto di fare un controllo medico dopo 22 giorni [3 settimane} di utilizzo. Ero d'accordo con lui.con mia grande sorpresa il mio risultato è stato negativo, sono davvero felice di essere guarito dal virus dell'herpes e in buona salute, ho fatto un altro test pochi giorni fa e ho anche mostrato negativo puoi contattarlo tramite WhatsApp +14436204203, e-mail drnelsonsaliu10@gmail.com 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo