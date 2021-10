https://it.sputniknews.com/20211002/scoperto-un-gene-che-potrebbe-essere-in-grado-di-bloccare-lebola-e-lhiv-13136759.html

Scoperto un gene che potrebbe essere in grado di bloccare l'Ebola e l'HIV

La scoperta, qualora dovesse essere confermata, potrebbe costituire un vero punto di svolta nella lotta a questi virus mortali. 02.10.2021, Sputnik Italia

Un team di ricercatori americani, guidato dagli scienziati dell'Università dello Utah Health e della Rockefeller University ha determinato come una mutazione genetica rintracciata nei topi e nelle scimmie riesca ad interferire con virus come l'HIV e l'Ebola.Il gene, chiamato retroCHMP3, codifica per una proteina alterata che interrompe la capacità di alcuni virus di uscire da una cellula infetta, impedendogli di infettare altre cellule.Normalmente, alcuni virus si racchiudono nelle membrane cellulari e poi escono germogliando dalla cellula ospite. Il RetroCHMP3 è in grado di ritardare tale elaborazione abbastanza a lungo da impedire al virus di fuggire.Utilizzando strumenti genetici, gli autori hanno prodotto una versione modificata del gene CHMP3 umano, quindi hanno infettato la coltura cellulare con il virus dell'HIV e hanno scoperto che il virus si separava dalle cellule con maggiore difficoltà.Una versione modificata del CHMP3 umano ha impedito con successo la riproduzione di cellule infette da HIV. E questo è avvenuto senza che fossero interrotti i segnali metabolici o le funzioni cellulari associate, che potrebbero causare la morte cellulare.Gli autori dello studio ritengono che, da un punto di vista evolutivo, l'emergere di tali varianti genetiche alterate rappresenti un nuovo tipo di immunità, che può formarsi rapidamente per proteggere dalle minacce a breve termine.Lo studio è stato pubblicato online il 30 settembre e sarà presente nel numero del 14 ottobre della rivista specializzata Cell.

