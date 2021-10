https://it.sputniknews.com/20211002/scontri-in-cisgiordania-90-palestinesi-feriti-secondo-la-mezzaluna-rossa-13139595.html

Scontri in Cisgiordania: 90 palestinesi feriti secondo la Mezzaluna Rossa

L'esercito israeliano ha fatto saper di aver risposto all'abbattimento di un drone che, presumibilmente, lanciava gas lacrimogeni contro i manifestanti. 02.10.2021, Sputnik Italia

israele

cisgiordania

La Mezzaluna Rossa ha riferito che 90 palestinesi sono rimasti feriti questo venerdì negli scontri con l'esercito israeliano, nei pressi della città di Nablus, in Cisgiordania."Oggi 90 palestinesi sono stati feriti in scontri con soldati israeliani nei distretti di Beita e Bayt Dajan, vicino alla città di Nablus, in Cisgiordania", ha detto venerdì la Mezzaluna Rossa palestinese.Le forze di difesa israeliane hanno riferito a Sputnik che i soldati hanno agito in risposta ai disordini di routine che si verificavano nell'area ogni settimana.Nel frattempo, sui social sono apparsi video che mostrano presumibilmente un quadricottero israeliano, abbattuto mentre lanciava gas lacrimogeni sui palestinesi che protestavano nell'area.Negli ultimi tre mesi, nell'area di Beita a sud di Nablus sono avvenuti numerosi scontri tra palestinesi e forze israeliane. Secondo i media, le tensioni sono causate dalla costruzione, iniziata a maggio, di un nuovo insediamento israeliano sul territorio di competenza palestinese.Il nuovo primo ministro israeliano Naftali Bennett ha rilasciato dopo l'insediamento una dichiarazione sulla contesa Area C della Cisgiordania, delineando la sua determinazione a continuare l'espansione degli insediamenti e ad assicurare il controllo israeliano sulla zona.

