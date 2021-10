https://it.sputniknews.com/20211002/roskosmos-lagenzia-spaziale-russa-lancera-quattro-satelliti-per-lo-studio-della-ionosfera-13144071.html

Roskosmos, l'agenzia spaziale russa lancerà quattro satelliti per lo studio della ionosfera

I satelliti 'Ionosfera' di Roskosmos avrebbero dovuto essere lanciati in orbita già quest'anno, prima che il programma fosse rimandato all'anno successivo. 02.10.2021, Sputnik Italia

Tra il 2022 e il 2023 Roscosmos lancerà in orbita quattro satelliti Ionosfera, il cui compito sarà quello di studiare la ionosfera terrestre.L'annuncio è stato dato con una sequenza filmata pubblicata sul canale YouTube di Roskosmos.A marzo era stato reso noto che il lancio della prima coppia di satelliti per lo studio della ionosfera era stato posticipato dal 2021 al 2022.I satelliti Ionosfera misureranno la dinamica della ionosfera terrestre, il campo magnetico ed elettrici vicino alla Terra, nonché il flusso di protoni ed elettroni ad un'altitudine di circa 800 chilometri.

