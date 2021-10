https://it.sputniknews.com/20211002/riconoscimento-sputnik-v-per-la-russia-alla-fine-la-concorrenza-avra-la-meglio-sulla-politica-13146918.html

Riconoscimento Sputnik V, per la Russia alla fine la concorrenza avrà la meglio sulla politica

Riconoscimento Sputnik V, per la Russia alla fine la concorrenza avrà la meglio sulla politica

Mosca parte dal presupposto che in Occidente prevarrà il principio di concorrenza piuttosto che la politica sulla questione del riconoscimento del vaccino russo Sputnik V contro il coronavirus.Ad affermarlo è stato oggi il viceministro degli Esteri russo Alexander GrushkoGrushko ha quindi sottolineato che per la Russia "la cosa più importante è rendere la vita più facile alle persone che hanno bisogno di attraversare le frontiere, muoversi liberamente, lavorare".Nelle scorse ore il ministro della Salute russo Mikhal Murashko ha affermato che ormai non esistono più barriere per l'approvazione dello Sputnik V da parte dell'Organizzazione mondiale della Sanità.Secondo Murashko, la posizione della Russia sulla registrazione e la promozione dello Sputnik V "è stata pienamente ascoltata" dalle autorità competenti.

