https://it.sputniknews.com/20211002/pwc-offre-ai-suoi-dipendenti-di-lavorare-da-casa-ovunque-negli-stati-uniti-13147950.html

PWC offre ai suoi dipendenti di lavorare da casa, ovunque negli Stati Uniti

PWC offre ai suoi dipendenti di lavorare da casa, ovunque negli Stati Uniti

PWC offre ai dipendenti lo smart working come opzione fissa di lavoro. E stipendi adeguati alla nuova modalità.

2021-10-02T22:44+0200

2021-10-02T22:44+0200

2021-10-02T22:44+0200

usa

lavoro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/18/10458432_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_00d82d548a544d1a006526e976bfb4d8.jpg

Continuare a lavorare da casa, istituzionalizzando il lavoro da remoto, lo smart working, il lavoro agile, o rientrare in presenza in ufficio?Il colosso della revisione contabile e della consulenza PwC ha gettato il cuore oltre l’ostacolo e ha offerto a 40.000 dei suoi 55.000 dipendenti negli Stati Uniti di scegliere.Unica clausola: lo stipendio potrebbe esser adeguato in base al costo della vita del luogo dove si decide di abitare. Una strategia già utilizzata da Facebook, Twitter, Microsoft e Google. Sono poche le società del ramo che non utilizzano questo metodo, tra queste Reddit e Zillow, che hanno una politica di lavoro da remoto, in ogni parte degli Stati Uniti.Opzioni adattabili e da verificare in un annoLa compagnia ha annunciato a Cnbc, che coloro che non hanno contatto con il pubblico, che lavorano nel settore legale, risorse umane o amministrativo potranno usufruire dell’opzione da remoto.Infine, per il ramo di supporto IT e per i servizi di front office, l’offerta non è valida e la società richiede che si continui a lavorare in ufficio.Dopo l’annuncio, ha spiegato ancora PwC, i dipendenti hanno due settimane per far sapere ai propri responsabili l’opzione che sceglieranno. La società poi valuterà il modello di lavoro entro giugno dell’anno prossimo e darà un giudizio “almeno a un anno” dall’entrata in vigore.Per quanto riguarda l'Italia, invece, PwC manterrà una "alternanza lavoro da remoto e lavoro in sede fino al 2023, con capienza in sede del 60%".

Kane Andrea Sono molto entusiasta di annunciare al grande pubblico che sono stato finalmente guarito dal virus dell'herpes simplex di recente attraverso l'uso della medicina erboristica. La forte medicina erboristica mi ha guarito completamente e sono risultato negativo al test dopo aver usato il virus che esiste una cura per l'Herpes Simplex 1 e 2. È assolutamente vero. Sono stato accolto dal Dott. Nelson è guarito, posso solo riconoscerlo, che guarisce perfettamente l'herpes. Ti consiglio di rivolgerti a questo grande dottore che Dio ha mandato per porre fine a questa malattia dolorosa e mortale. Contattalo via e-mail: drnelsonsaliu@gmail.com o WhatsApp +14436204203. 0

brenton cent Rapporto sull'esperienza sul trattamento dell'herpes Mi è stato diagnosticato l'herpes genitale per 2 anni e sto cercando una cura. Ho letto una testimonianza su questa piattaforma da una donna che è stata curata dal diabete con il dottor Ahmed Usman Herbal Medicine dopo molte discussioni e alcune domande che ha preparato la medicina a base di erbe e ha chiesto il mio indirizzo. 3 giorni dopo, ho ricevuto la medicina erboristica e con la sua presdicine, compreso l'indirizzo email ufficiale del medico. Ho contattato il dottore attraverso la sua criptovaluta e ho bevuto medicine a base di erbe per 21 giorni. Dopo aver terminato la medicina a base di erbe, ho fatto un test e il mio risultato IgG è stato confermato negativo senza alcun virus trovato nel mio sangue. Contatta il dottor Ahmed e lasciati curare. mandagli un'e-mail a; drahmedusman5104@gmail.com o mandagli un messaggio whatsapp +14436204203 . Ha rimedi erboristici per diabete, epatite, cancro, leucemia, fibrosi 0

2

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

usa, lavoro