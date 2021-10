https://it.sputniknews.com/20211002/perugia-spaccio-di-droga-e-violenza-sessuale-su-una-giovane-poi-morta-arrestato-ecuadoriano-40enne-13143516.html

Perugia: spaccio di droga e violenza sessuale su una giovane poi morta, arrestato ecuadoriano 40enne

Gli investigatori, nel corso dell'inchiesta, sono anche riusciti a scoprire un importante traffico di sostanze stupefacenti. 02.10.2021, Sputnik Italia

La squadra mobile di Perugia ha fatto scattare le manette per un 40enne ecuadoriano, accusato di violenza sessuale aggravata e di morte come conseguenza di altro delitto, oltreché per concorso in spaccio con una sua connazionale.Nei confronti dei due, la polizia ha dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare emessa dal gip di Perugia.L'uomo, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, ha fornito eroina e cocaina a una giovane sudamericana, inducendola poi ad avere atti sessuali con lui, fotografandola.Oltre a fare chiarezza su quanto accaduto alla vittima, le indagini, hanno portato alla luce quella che è ritenuta una "fiorente" attività di commercio di stupefacenti di vario tipo, cocaina, eroina e marijuana, messa in piedi dalla donna ecuadoriana, finita ai domiciliari in qualità di organizzatrice.

