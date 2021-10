https://it.sputniknews.com/20211002/non-ci-sono-piu-barriere-per-lapprovazione-delloms-allo-sputnik-v---ministro-salute-russia-13144695.html

Non ci sono più barriere per l'approvazione dell'OMS allo Sputnik V - Ministro Salute Russia

Il numero uno del Ministero della Salute russo Murashko ha confermato che tutte le barriere al riconoscimento del vaccino Sputnik V da parte dell'OMS sono... 02.10.2021, Sputnik Italia

Tutte le barriere al riconoscimento del vaccino Sputnik V all'OMS sono state rimosse e rimangono ora da espletare soltanto alcune procedure amministrative.Lo ha detto ai giornalisti il ​​ministro della Salute russo Mikhail Murashko, dopo un incontro con dei funzionari statunitensi a Ginevra.Secondo il ministro, il direttore generale dell'organizzazione, Tedros Ghebreyesus, con il quale Murashko ha tenuto ieri un incontro, ha confermato che non ci sono ostacoli per "ulteriori sviluppi". Murashko ha anche aggiunto che gli Stati Uniti sono interessati al riconoscimento reciproco dei certificati di vaccinazione e che ci si può aspettare progressi in questa direzione.Lo Sputnik VNell'agosto 2020, la Russia è diventata il primo paese al mondo a registrare un vaccino contro il coronavirus, lo Sputnik V, sviluppato dall'Istituto Gamaleya di Mosca. Finora, il vaccino è stato approvato per l'uso di emergenza in 69 paesi.L'efficacia del vaccino è valutata del 97,6%, sulla base dell’analisi dei dati di 3,8 milioni di russi vaccinati, superiore ai dati pubblicati in precedenza dalla rivista medica The Lancet (91,6%), secondo l'RDIF e l’istituto Gamaleya.

