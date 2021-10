https://it.sputniknews.com/20211002/mezza-italia-al-voto-per-le-amministrative-il-vademecum-tra-documenti-e-preferenze--13148724.html

Mezza Italia al voto per le amministrative. Il vademecum tra documenti e preferenze

Mezza Italia al voto per le amministrative. Il vademecum tra documenti e preferenze

Non serve il green pass, si accede al seggio solo con la mascherina. Obbligatori la tessera elettorale e un documento di identità. Come non sbagliare sulla... 02.10.2021, Sputnik Italia

Domenica e lunedì più di 12 milioni di italiani andranno alle urne per le elezioni amministrative in 1.192 Comuni, tra cui sei capoluoghi di Regione e 14 capoluoghi di Provincia.Sfide attesissime a Roma, Napoli, Torino, Bologna e Trieste.Le urne saranno aperte dalle 7 alle 23 di domenica e lunedì dalle 7 alle 15.Nelle giornate del 3 e 4 ottobre si svolgeranno anche le elezioni regionali in Calabria per l'elezione del presidente di Regione.Ecco le principali indicazioni su come votare correttamente, quali documenti portare con sé al seggio e quali accorgimenti tenere presente a causa della pandemia.No green pass ma obbligo di mascherinaAl seggio non è necessario esibire il green pass, ma per accedere ai locali per votare è obbligatorio indossare la mascherina.In caso di grande affluenza, gli accessi verranno contingentati, con delle aree di attesa all’esterno del seggio.Tessera elettorale e documentiPer poter votare è necessario esibire un documento riconosciuto: la carta d’identità (anche scaduta, ma non da più di un anno), la ricevuta della richiesta della carta d’identità elettronica, il passaporto, la patente, il libretto della pensione, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento rilasciate da un’amministrazione dello Stato (purché munite di foto e timbro) o ancora tessere di riconoscimento rilasciate da ordini professionali.È necessaria anche la tessera elettorale. Se si è smarrita, o è stata rubata o si sono esauriti gli spazi a disposizione per il timbro attestante il voto, i Comuni interessati dalle amministrative hanno predisposto nei diversi Municipi e negli Uffici dell’anagrafe orari di apertura straordinaria anche nei giorni del voto.Per richiedere una nuova tessera va presentata la denuncia di furto o la vecchia tessera con gli spazi esauriti.Votare senza erroriNei comuni con più di 15.000 abitanti:Nei comuni con meno di 15.000 abitanti:Preferenze:Nei comuni sotto i 5.000 abitanti si può esprimere una sola preferenza per il Consiglio comunale.

