Le arachidi nascondono un grave rischio per la salute

Se non conservate correttamente, le arachidi possono sviluppare un tipo di muffa in grado di produrre aflatossine, sostanze tossiche che "rappresentano un serio pericolo per la salute umana", secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms).I rischi delle aflatossineLe aflatossine sono, infatti, secondo l'OMS, "potenti agenti cancerogeni" che possono colpire qualsiasi organo o apparato del nostro corpo, ma attaccano in particolare il fegato e i reni. Queste sostanze sono la causa del cancro al fegato, come ha sottolineato lo specialista, ma sono state collegate anche ad altri tipi di cancro.Secondo l'autorità sanitaria, le aflatossine sono genotossiche, cioè sono in grado di provocare danni al DNA, e possono causare malformazioni alla nascita nei bambini. Gli studi suggeriscono anche che potrebbero essere alla base del ritardo della crescita nei bambini.Inoltre, le aflatossine sono sostanze immunosoppressive, quindi sono in grado di ridurre la resistenza del nostro organismo agli agenti infettivi, come il bacillo tubercolare o l'HIV.Per ridurre la possibilità di esposizione a queste sostanze tossiche, l'OMS raccomanda ai consumatori di ispezionare attentamente le arachidi (e anche i cereali e la frutta a guscio) alla ricerca di funghi. Dovrebbero essere sempre scartate quelli che hanno un aspetto ammuffito, scolorito o avvizzito. Inoltre, è consigliabile acquistare arachidi fresche e che non siano state trasportate da molto tempo.Rischio allergieOltre alle aflatossine, c'è un'altra bandiera rossa a cui prestare attenzione quando si consumano arachidi, dice Glass. Questo cibo può causare qualche problema e, per alcuni, persino risultare fatale.Le arachidi "possono causare gravi reazioni allergiche in alcune persone", chiarisce il medico.Ciò significa che, sebbene le arachidi siano alimenti nutrienti e relativamente sani rispetto a varie altre opzioni di snack, è necessario prendere in considerazione alcune precauzioni prima di consumarle, conclude ETNT.

