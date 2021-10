https://it.sputniknews.com/20211002/i-microfoni-degli-smartphone-ci-spiano-il-garante-della-privacy-apre-uninchiesta-13147756.html

I microfoni degli smartphone ci spiano? Il Garante della privacy apre un’inchiesta

Dopo la segnalazione di pubblicità e proposte commerciali stranamente simili a desideri espressi in precedenza dagli utenti. Sotto la lente di ingrandimento... 02.10.2021, Sputnik Italia

I microfoni degli smartphone sono perennemente aperti, per gli assistenti vocali, ma anche per diverse app che, al momento dell’installazione, chiedono l’accesso al device e poi, senza alcun avvertimento, “rubano” i dati degli utenti e spiano le conversazioni e i desideri per secondi fini.È la tesi del Garante della privacy che, dopo una serie di segnalazioni, ha aperto un’inchiesta in collaborazione con il Nucleo speciale privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza.Il Garante, quindi, vuole appurare se le app, alcune molto note e scaricate, esplicitino nella loro informativa quale sarà l’uso dei dati carpiti tramite il microfono, o se ci sia una procedura ingannevole.La denuncia degli utentiIl Garante ha avviato l’istruttoria dopo segnalazioni di consumatori e utenti.I reclami riguardano eventi simili tra loro: dopo aver parlato con altre persone di un prodotto è apparsa la pubblicità o la promozione proprio di quel prodotto tramite l’app incriminata. Molto più che una casualità, una vera e propria profilazione a fini commerciali.La nuova attività si affianca a quella già avviata sulla semplificazione delle informative, attraverso simboli ed immagini, affinché gli utenti e i consumatori siano messi in grado in maniera sintetica ed efficace di fare scelte libere e consapevoli.I precedentiMa le app dei cellulari e l’uso del microfono, non sono i primi a finire all’indice per presunto “furto di dati.Stessa pratica messa in atto per anni da Google con il suo Gmail. Ma il gigante di Mountain View ha dichiarato di aver interrotto l’analisi da un anno.

