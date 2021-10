https://it.sputniknews.com/20211002/grecia-ministro-degli-esteri-assicura-la-turchia-laccordo-con-la-francia-e-solo-difensivo-13139732.html

Grecia, ministro degli Esteri assicura la Turchia: "L'accordo con la Francia è solo difensivo"

Martedì, Grecia e Francia hanno firmato un importante accordo di difesa per l'acquisto di tre fregate della marina francese e reciproca assistenza in caso di... 02.10.2021, Sputnik Italia

Il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias ha dichiarato che l'accordo di difesa tra Grecia e Francia non è diretto contro altri Paesi, definendo "completamente inaccettabili" le dichiarazioni della Turchia.Ha inoltre sottolineato che l'accordo con la Francia è "puramente difensivo" e "non è diretto contro nessuno".Dendias ha inoltre ricordato che la Grecia ha firmato un accordo simile con gli Emirati Arabi Uniti lo scorso anno e ha definito le affermazioni della Turchia "completamente inaccettabili".Il portavoce ha affermato che la Grecia sta perseguendo una "politica problematica" di armamenti, nonché di l'isolamento e l'alienazione della Turchia, invece della cooperazione, aggiungendo che tale politica "minaccerà la pace e la stabilità regionali".Nell'estate del 2020, la Turchia ha effettuato studi sismici nel Mediterraneo orientale, che la Grecia considera sua zona economica esclusiva. Le forze armate greche sono state poste in massima allerta. Il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias ha affermato che i due paesi sono stati sull'orlo di un conflitto armato tre volte nell'estate del 2020 ed è stata effettuata una mobilitazione generale delle forze armate greche.

2021

