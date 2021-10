https://it.sputniknews.com/20211002/google-la-parola-piu-cercata-su-bing-e-google-13145945.html

Google: "la parola più cercata su Bing è... Google"

La difesa del colosso di Mountain View nel processo d'appello contro la multa inflitta dalla Commissione europea per abuso di posizione dominante. 02.10.2021, Sputnik Italia

Miliardi di persone usano Google perché è il migliore, non per gli accordi che l'azienda ha fatto per rimanere competitiva. Lo ho detto venerdì l'avvocato del gigante del web, durante il processo di appello contro una multa dell'antitrust europeo.La Commissione Europea, nel 2018, ha inflitto a Google di Alphabet una multa di 4,34 miliardi di euro (5 miliardi di dollari) per le sue politiche che, di fatto, avrebbero costretto i produttori di smartphone e tablet ad adottare Android sui propri dispositivi mobili a scapito degli altri servizi disponibili.Android è fornito ai produttori senza condizioni, ma sotto accordi che impongono di preinstallare alcune app di Google, come Ricerca Google, l'app del browser Chrome e Google Play. Su queste applicazioni, la società statunitense ottiene ricavi grazie alla pubblicità e ai servizi a pagamento.A prova di ciò, ha mostrato che Google è la parola più cercata su Bing, il motore di ricerca di Microsoft."Abbiamo presentato le prove che dimostrano che la parola più cercata su Bing è di gran lunga Google", ha aggiunto il legale Alfonso Lamadrid.La Commissione europea afferma che Google ha preso una decisione strategica per eliminare potenziali rivali e costruire quote di mercato quasi monopolistiche. Nicholas Khan, avvocato dell'UE, ha affermato che gli accordi hanno mostrato che Google ha accumulato le probabilità a suo favore e ha esortato i giudici a confermare la decisione della Commissione e la multa.

