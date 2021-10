https://it.sputniknews.com/20211002/giorgetti-firma-il-decreto-per-il-fondo-impresa-donna-40-milioni-per-limprenditorialita-femminile-13143397.html

Giorgetti firma il decreto per il Fondo Impresa Donna: 40 milioni per l'imprenditorialità femminile

Giorgetti firma il decreto per il Fondo Impresa Donna: 40 milioni per l'imprenditorialità femminile

Allo stanziamento si aggiungeranno le risorse del Pnrr, 400 milioni di euro, per il sostegno al settore. 02.10.2021, Sputnik Italia

giancarlo giorgetti

pnrr

Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto interministeriale che rende operativo il Fondo Impresa Donna, che mira a rafforzare gli investimenti e i servizi a sostegno dell’imprenditorialità femminile. Lo rende noto il Mise in un comunicato.L’obiettivo è di incentivare la partecipazione delle donne al mondo delle imprese, supportando le loro competenze e creatività, per l’avvio di nuove attività imprenditoriali e la realizzazione di progetti innovativi, attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati.Il Fondo Impresa Donna è istituito con un finanziamento iniziale di 40 milioni di euro, ai quali si aggiungeranno le risorse PNRR, 400 milioni, destinate all’imprenditoria femminile.Un progetto cruciale per il PnrrIl Fondo costituisce un intervento cardine, inserito tra le linee di intervento del ministero dello Sviluppo economico nel Piano nazionale di Ripresa e Resilienza nell’ambito della missione 'Inclusione e coesione'.Con l’attuazione della misura a sostegno dell’imprenditoria femminile, il Mise raggiunge un altro obiettivo del Pnrr nei tempi stabiliti dal cronoprogramma, come già avvenuto per i bandi IPCEI sui progetti strategici altamente tecnologici nei settori delle batterie e dei semiconduttori, mentre è già stata avviata la riforma della proprietà industriale.Il decreto interministeriale è stato firmato anche dal ministro dell’Economia e delle finanze e dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia. Sarà quindi inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

