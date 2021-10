https://it.sputniknews.com/20211002/francia-twitter-fa-appello-contro-la-sentenza-sulla-lotta-allincitamento-allodio-online-13146102.html

Francia, Twitter fa appello contro la sentenza sulla lotta all'incitamento all'odio online

Francia, Twitter fa appello contro la sentenza sulla lotta all'incitamento all'odio online

Il social network ha chiesto di rivedere la sentenza che impone di trasmettere documenti sulle misure adottate per la lotta all'odio. 02.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-02T21:14+0200

2021-10-02T21:14+0200

2021-10-02T21:14+0200

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0d/10126386_0:180:3000:1868_1920x0_80_0_0_c76051ad085d1fc7f9bcda0c39df28e5.jpg

Twitter ha presentato ricorso contro la decisione del tribunale di Parigi, che in precedenza gli aveva ordinato di trasferire documenti riguardanti le misure interne per la lotta all'odio su Internet contro le organizzazioni pubbliche.A riportarlo è l'Agence France-Presse, citando gli avvocati di Twitter.Secondo una fonte del tribunale, una nuova udienza sul caso è stata ora fissata per il prossimo 9 dicembre.La causa contro TwitterA luglio, un tribunale francese ha ingiunto a Twitter di consegnare informazioni sui mezzi utilizzati per moderare i contenuti di odio contro sei organizzazioni della società civile francese entro due mesi.Le organizzazioni coinvolte nella misura sono: l'Unione degli studenti ebrei di Francia (UEJF), J'accuse, SOS Racisme, SOS Homophobie, la Lega internazionale contro il razzismo e l'antisemitismo (Licra) e il Movimento contro il razzismo e L'amicizia dei popoli (MRAP).

Superbianco Juden Palestine apartheid Twitter blocca ogni account che critica Israele, gli ebrei sionisti sul social offendono, minacciano, fanno di tutto per oscurare gli account pro Palestina, una merda totale che le autoritá dovrebbero reprimere. 0

Superbianco Juden Palestine apartheid Gli ebrei, con le loro associazioni, IHRA, AIPAC, sono guardiani del pensiero unico totalitario ebreo in UE e USA, religione dell'Olocausto con i sacerdoti della memoria, Israele e gli ebrei in eterno pericolo di distruzione per giustificare il genocidio dei nativi palestinesi, razzismo, apartheid, e tutto questo a dimostrazione che la propaganda sull'antisemitismo non migliora il mondo, non elimina razzismo e xenofobia, ma serve solo agli scopi sionisti per i crimini di Israele. 0

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo