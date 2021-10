https://it.sputniknews.com/20211002/filippine-rodrigo-duterte-annuncia-il-suo-addio-alla-politica-13142536.html

Filippine, Rodrigo Duterte annuncia il suo addio alla politica

Il politico afferma che la sua decisione di non candidarsi alla vicepresidenza alle prossime elezioni è stata una risposta ai desideri dell'opinione pubblica. 02.10.2021, Sputnik Italia

Il presidente filippino Rodrigo Duterte, che è alla guida della nazione asiatica da più di cinque anni, ha annunciato che non si candiderà alla vicepresidenza nel 2022 e si ritirerà dalla politica.Rodrigo Duterte guida il paese come presidente dal 2016. Poiché la costituzione delle Filippine vieta a chiunque di servire due mandati presidenziali, il partito PDP-Laban al governo, presieduto da Duterte, lo ha invitato ritirarsi dalla corsa per le presidenziali del 2022, dove era stato candidato vicepresidente.L'8 settembre Duterte ha accettato la nomina, mentre un altro membro del partito, il senatore Christopher Bong Go, è stato candidato come presidente.Ci sono almeno due candidati che hanno anche annunciato che si candideranno alla presidenza nel 2022. Il 19 settembre, il famoso pugile filippino Manny Pacquiao ha annunciato la sua candidatura presidenziale alle elezioni del 2022 come candidato per il partito PDP-Laban.Nelle Filippine, il presidente viene eletto per un solo mandato di sei anni, senza possibilità di ripresentarsi una volta scaduto il termine. Il voto presidenziale del 2022 nelle Filippine si terrà il 9 maggio, nell'ambito delle elezioni generali nazionali.

