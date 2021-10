https://it.sputniknews.com/20211002/festa-dei-nonni-coldiretti-1-su-3-aiuta-i-bilanci-delle-famiglie-13144177.html

Festa dei nonni, Coldiretti: 1 su 3 aiuta i bilanci delle famiglie

Festa dei nonni, Coldiretti: 1 su 3 aiuta i bilanci delle famiglie

La crisi economica scatenata dalla pandemia ha accentuato il ruolo dei nonni all'interno delle famiglie italiane, sia come sostegno al bilancio economico che... 02.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-02T15:14+0200

2021-10-02T15:14+0200

2021-10-02T15:14+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/838/99/8389933_0:0:2769:1558_1920x0_80_0_0_9fb50f769891acd6a54f8e2f8c67fac1.jpg

I nonni aiutano il bilancio domestico di più di una famiglia su tre. Lo rivela un'indagine on line di Coldiretti, svolta in occasione della Festa dei Nonni, presentata durante l’iniziativa ad hoc nel mercato di Campagna Amica a Roma in via San Teodoro 74, dove sono stati allestiti per l’occasione laboratori didattici per aiutare i nonni nell’educazione alimentare dei nipoti.La festa in Italia è stata istituita per legge nel 2005 e riguarda 12 milioni di persone. Quest'anno, dopo il lungo periodo di lockdown e le misure restrittive che hanno riguardato, in particolar modo, gli anziani, la giornata dei nonni è segnata da un primo ritorno alla normalità, grazie alla campagna vaccinale. Secondo le stime di Coldiretti, la presenza di un pensionato in casa viene considerata dal 38% degli italiani un fattore determinante per contribuire al reddito familiare, mentre il 35% guarda ai nonni come un valido aiuto per seguire i bambini fuori dall’orario scolastico.Un 17% che ne apprezza i consigli e l’esperienza ed un 4% che si avvantaggia del loro sostegno lavorativo a livello domestico. Solo un residuo 6% considera i pensionati un peso o un ostacolo.L'indagine rivela come ancora, in Italia, "la presenza degli anziani fra le mura di casa è quindi quasi sempre considerata un valor aggiunto all’interno di un welfare familiare", necessaria sia alla gestione delle risorse economiche che del tempo. Inoltre, i nonni si occupano dell'educazione dei figli in situazioni in cui entrambi i genitori lavorano.Coldiretti rileva anche come la presenza dei nonni sia sempre più importante, anche per il mantenimento delle tradizioni alimentari e per guidare i più giovani verso abitudini più salutari nelle scuole e nelle case.La festa dei nonni è stata istituita per la prima volta negli Stati Uniti nel 1970 e si celebra la prima domenica di settembre.

Vera 22 Non lo sapevo che anche questa viene dagli USA, la cosa del tutto comprensibile visto le statistiche di Coldiretti (direi non veritiere). A mio avviso in Italia non esistono nonni che non sostengono le famiglie e vuol dire che la percentuale è molto piu alta. E a mio avviso non è affatto un punto di orgoglio. Vuol dire che quando vengono a mancare, e purtroppo non ci vuole molto visto quel preparato sperimentale che gli avete soministrato avremo delle famiglie sul orlo del baratro, in tutti sensi. E quindi che senso ha la festa dopo Che gli spremete l'ultima goccia di energia rimasta dopo una vita di lavoro? I nonni si festeggiano diversamente. Ma poi, facciamo solo finta di non capire, di festeggiare... del tipo "Tutto andra bene" e questo tutto non è altro che distruzione di questa societa'. 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia