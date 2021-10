https://it.sputniknews.com/20211002/cuneo-esplosione-in-una-palazzina-almeno-un-ferito-estratto-dalle-macerie--13140222.html

Cuneo: esplosione in una palazzina, almeno un ferito estratto dalle macerie

Almeno una persona è rimasta ferita in seguito ad un esplosione avvenuta all'interno di una palazzina nel cuneese. 02.10.2021, Sputnik Italia

La deflagrazione, che ha creato un'alta nuvola di polvere, è avvenuta in una palazzina a due piani di Rossana, in provincia di Cuneo.È scattato immediatamente l'allarme, con i vigili del fuoco di Saluzzo, Busca e Cuneo che sono intervenuti sul posto intorno alle 6:30 del mattino.Ad ora, una persona è stata estratta viva dalle macerie e affidata alle cure dei sanitari, ma non si esclude che possano esserci altre vittime.Secondo le prime ricostruzioni, all'origine della tremenda esplosione potrebe esserci una fuga di gas. La palazzina ha riportato ingenti danni.

