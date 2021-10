https://it.sputniknews.com/20211002/cumbre-vieja-altre-3500-persone-costrette-a-restare-chiuse-in-casa-13143828.html

Cumbre Vieja, altre 3.500 persone costrette a restare chiuse in casa

Cumbre Vieja, altre 3.500 persone costrette a restare chiuse in casa

A determinare la scelta delle autorità è stato il peggioramento della qualità dell'aria. 02.10.2021

Continua l'emergenza alle Isole Canarie a causa dell'eruzione del vulcano Cumbre Vieja.Altre 3.500 persone sono state confinate in casa a La Palma, secondo quanto riferisce la stampa spagnola. La decisione è stata presa in seguito al peggioramento della qualità dell'aria, con alti livelli di tossicità provocati dall'impatto della lava con l'acqua del mare.L'eruzione del Cumbre ViejaLa Cumbre Vieja, un vulcano attivo sull'isola spagnola di La Palma, ha iniziato a eruttare lo scorso 19 settembre, con cascate di lava che continuano da allora ininterrotte.Circa 6.000 persone del posto sono state costrette a lasciare le loro case, ma finora non sono state registrate vittime. I vulcanologi prevedono che l'eruzione della Palma potrebbe durare "tra i 24 e gli 84 giorni".

