Covid in Italia: 3.312 nuovi casi, 25 decessi, tasso di positività allo 0,93%

Calano i nuovi positivi e i decessi, mentre sono in leggera crescita i ricoverati in terapia intensiva. 02.10.2021, Sputnik Italia

E' stato pubblicato in queste ore il bollettino sulla pandemia di Covid-19 aggiornato dal Ministero della Salute a sabato 2 ottobre.I dati mostrano una nuova leggera flessione del numero dei contagi di circa 90 unità rispetto a ieri.Nelle ultime 24 ore sono stati accertati 3.312 nuovi casi su 355.896 tamponi eseguiti fra molecolari e rapidi. Ieri i positivi erano 3.405 a fronte di 293.469 test effettuati. Il tasso di positività è in calo allo 0,93%.Diminuiscono a 25 i decessi, meno della metà rispetto ai 52 di ieri, mentre il numero di guariti o dimessi dagli ospedali sale a 4.187, in aumento rispetto ai 4.007 di ieri.Diminuisce a 92.749 il numero degli attuali positivi, con una flessione di 903 unità rispetto al giorno precedente.La regione con il maggior incremento dei casi è il Veneto con 457 nuovi positivi, seguita da Sicilia con 410 casi e Lombardia con 361.Per quanto riguarda i dati sulle ospedalizzazioni in terapia intensiva sono ricoverati 432 pazienti, 3 in più rispetto a ieri, con 27 ingressi giornalieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.057, e sono 61 in meno rispetto a ieri.Con i dati odierni il bilancio della pandemia di Covid-19 in Italia si porta a 4.679.067 casi accertati, 130.998 decessi e 4.445.320 guariti.Intanto 85.035.806 sono le dosi di vaccino somministrate in totale fino ad oggi nel Paese; 42.657.321 persone (78,98% della popolazione over 12) hanno completato la vaccinazione. In 90.784 persone hanno ricevuto la dose aggiuntiva.

