https://it.sputniknews.com/20211002/covid-19-russia-7560767-contagi-25219-209028-decessi-886-6710574-guarigioni-17852-13142757.html

Covid-19 Russia: 7.560.767 contagi (+25.219), 209.028 decessi (+886), 6.710.574 guarigioni (+17.852)

Covid-19 Russia: 7.560.767 contagi (+25.219), 209.028 decessi (+886), 6.710.574 guarigioni (+17.852)

In Russia, nelle ultime ventiquattro ore, sono stati registrati 24.522 nuovi contagi da coronavirus. 02.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-02T13:03+0200

2021-10-02T13:03+0200

2021-10-02T13:03+0200

mondo

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0c/9774918_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_449cedeaf1aab16e22e39d3d9851d42d.jpg

Ieri i nuovi contagi in Russia sono stati 25.219. Il totale dei contagi accertati in Russia da inizio pandemia viene ora aggiornato a 7.560.767, ha comunicato alla stampa stamane a Mosca il Centro per la lotta al coronavirus della Federazione.Nelle ultime ventiquattro ore vi sono stati 886 decessi per causa o concausa di COVID-19. Si tratta del nuovo record negativo di morti in un giorno. Il totale dei decessi da inizio crisi viene aggiornato a 209.028.Le guarigioni certificate sono state 17.852. Il totale dei guariti accertati in tutto il Paese dall’inizio della diffusione del virus si attesta a 6.710.574.Mosca è la città più colpita in termini di numeri assoluti: ieri ha registrato 67 decessi e 4.032 nuovi casi di contagio.Nelle ultime ventiquattro ore nessuna delle 85 suddivisioni amministrative della federazione è stata interessata da nuovi casi di contagio.

brenton cent Rapporto sull'esperienza sul trattamento dell'herpes Mi è stato diagnosticato l'herpes genitale per 2 anni e sto cercando una cura. Ho letto una testimonianza su questa piattaforma da una donna che è stata curata dal diabete con il dottor Ahmed Usman Herbal Medicine dopo molte discussioni e alcune domande che ha preparato la medicina a base di erbe e ha chiesto il mio indirizzo. 3 giorni dopo, ho ricevuto la medicina erboristica e con la sua presdicine, compreso l'indirizzo email ufficiale del medico. Ho contattato il dottore attraverso la sua criptovaluta e ho bevuto medicine a base di erbe per 21 giorni. Dopo aver terminato la medicina a base di erbe, ho fatto un test e il mio risultato IgG è stato confermato negativo senza alcun virus trovato nel mio sangue. Contatta il dottor Ahmed e lasciati curare. mandagli un'e-mail a; drahmedusman5104@gmail.com o mandagli un messaggio whatsapp +14436204203 . Ha rimedi erboristici per diabete, epatite, cancro, leucemia, fibrosi 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, coronavirus nel mondo