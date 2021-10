https://it.sputniknews.com/20211002/cosenza-esalazioni-tossiche-da-una-vasca-di-mosto-4-morti-13145154.html

Cosenza, esalazioni tossiche da una vasca di mosto: 4 morti

Cosenza, esalazioni tossiche da una vasca di mosto: 4 morti

L'incidente è avvenuto nel comune di Paola, durante la vendemmia. Una quinta persona è rimasta gravemente ferita. 02.10.2021, Sputnik Italia

Tragedia a Cosenza per la morte di quattro persone, provocata dalle esalazioni tossiche del mosto d'uva, durante una vendemmia familiare. Nell'incidente, avvenuto nel comune di Paola (Cosenza), è rimasta gravemente ferita una quinta persona, trasferita in ospedale.Le dinamiche dell'incidenteSecondo quanto ricostruito, i quattro erano impegnati nelle fasi finali della vendemmia e sarebbero caduti dentro la vasca di mosto, posta al di sotto del livello stradale, durante il travaso nelle botti.Una quinta persona, una donna, è stata trasportata in ospedale in eliambulanza, con segni di asfissia.Le vittime Le vittime dell'incidente sono i fratelli Giacomo e Valerio Scofano, di 70 e 50 anni, e Santino e Massimo Carnevale, padre e figlio di 70 e 40 anni, tutti morti a causa delle esalazioni tossiche emanate dalla vasca.Sul posto sono giunti i carabinieri, i medici del 118, due elisoccorsoe, oltre ai vigili del fuoco e una squadra Nbcr, per capire il tipo di sostante tossiche sprigionate dalla vasca.

Donato Galli In una vasca di mosto o ci si annega o ci si asfissia. Non ci si può intossicare. 0

