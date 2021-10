https://it.sputniknews.com/20211002/cgia-salario-minimo-a-9-euro-lora-non-serve-ce-gia-13141472.html

Cgia: "Salario minimo a 9 euro l'ora? Non serve, c'è già"

Con il Tfr la retribuzione minima oraria è superiore ai nove euro. Il problema, secondo Cgia, è la proliferazione dei contratti pirata. 02.10.2021, Sputnik Italia

Fissare un salario minimo non serve: c'è già. Lo sostiene in un comunicato l'Ufficio studi della Cgia Mestre, rilevando che se si conteggia la liquidazione, la retribuzione oraria è già oggi superiore ai 9 euro lordi.Sono gli stessi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), sottoscritti dalle principali associazioni datoriali e sindacali, a garantire un salario minimo. Purtuttavia, la Cgia ammette che molti lavoratori presentano livelli retributivi molto bassi.Cgia Mestre, dunque, sposta la questione dal salario minimo al dumping economico, reso possibile dal fatto che il 40% dei 985 contratti di lavoro presenti in Italia è sottoscritto da sigle “fantasma” che non rappresentano nessuno, ma diventano "refugium peccatorum per molti imprenditori spregiudicati che riescono ad 'aggirare' i CCNL sottoscritti dalle sigle sindacali più rappresentative".La soluzione proposta dalla Cgia Mestre è quella di approvare una legge sulla rappresentanza sindacale per bloccare l’applicazione di contratti di lavoro “anomali” con retribuzioni minime orarie inaccettabili.

