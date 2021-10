https://it.sputniknews.com/20211002/catania-18enne-geloso-spara-al-padre-della-fidanzata-arrestato-13139454.html

Catania: 18enne geloso spara al padre della fidanzata, arrestato

Catania: 18enne geloso spara al padre della fidanzata, arrestato

La vittima aveva cercato di coprire il ragazzo, affermando di essere stato ferito da uno sconosciuto a seguito di un diverbio avvenuto per un incidente... 02.10.2021

Credeva che la sua fidanzata avesse creato un falso profilo Facebook insieme ad un amica per continuare ad avere contatti con dei ragazzi del quartiere e per questo aveva chiesto un incontro al padre della ragazza, nel quale chiarire la situazione.Durante la conversazione con l'uomo, però, Mikael Kevin Cambria, giovane 18enne catanese, ha estratto una pistola e ha aperto il fuoco, ferendo il suo interlocutore a una gamba.Il ragazzo è stato immediatamente arrestato dai carabinieri, in esecuzione di un'ordinanza del Gip, per lesioni personali aggravate e porto illegale di armi e munizioni. Per il giovane il Gip ha disposto la custodia cautelare in carcere.L'indagine, condotta dai militari del nucleo operativo della compagnia Piazza Dante, erano state avviate dopo che un quarantenne, la notte del 20 agosto scorso, si era presentato al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro con una ferita di arma da fuoco alla gamba sinistra, che presentava sia un foro d'entrata che uno d'uscita.Gli accertamenti degli inquirenti hanno permesso, tuttavia, di ricostruire quanto accaduto, di collegare il cecchino e la vittima e di ricostruire il movente sentimentale che aveva portato all'incidente.

