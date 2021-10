https://it.sputniknews.com/20211002/caso-fidanza-rampelli-complotto-sospetto-legittimo-13141612.html

Caso Fidanza, Rampelli: "Complotto? Sospetto legittimo"

Caso Fidanza, Rampelli: "Complotto? Sospetto legittimo"

Il vicepresidente della Camera ha assicurato che se l'inchiesta di Fanpage dovesse essere confermata, verranno presi provvedimenti, ma a poche ore dal voto... 02.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-02T12:14+0200

2021-10-02T12:14+0200

2021-10-02T12:14+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/895/45/8954598_0:5:619:353_1920x0_80_0_0_f35aacfc98a8df2d3f4bc0ce03c39f1b.jpg

L'autosospensione di Carlo Fidanza è "un atto dovuto che penso gli faccia onore". Lo ha detto a Repubblica il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia, in merito all'inchiesta di Fanpage mandata in onda giovedì sera a Piazza Pulita.Rampelli assicura che con nazisti e razzisti "noi non abbiamo mai avuto a che fare", anzi "li abbiamo sempre cacciati a pedate". Mancano poche ore al voto e "una serie di montaggi un po’ tendenziosi" che "deformano la realtà" possono condizionarne l'esito, lascia intendere il deputato.Un complotto? "Il sospetto è legittimo", ammette Rampelli che parla anche di "polpette avvelenate".L'inchiesta sulla Lobby nera in FdI L'inchiesta di Fanpage, trasmessa a Piazza Pulita su La7, mostrai rapporti tra Fidanza e l'estremista di destra Roberto Jonghi Lavarini, condannato in passato per apologia di fascismo e metodi di finanziamento irregolari della campagna elettorale di Luca Bernardo.Giorgia Meloni ha chiesto in una lettera al direttore di Fanpage i video integrali relativi agli eventi emersi, al fine "di avere piena contezza dei fatti senza la semplificazione di un video accuratamente montato".

brenton cent Rapporto sull'esperienza sul trattamento dell'herpes Mi è stato diagnosticato l'herpes genitale per 2 anni e sto cercando una cura. Ho letto una testimonianza su questa piattaforma da una donna che è stata curata dal diabete con il dottor Ahmed Usman Herbal Medicine dopo molte discussioni e alcune domande che ha preparato la medicina a base di erbe e ha chiesto il mio indirizzo. 3 giorni dopo, ho ricevuto la medicina erboristica e con la sua presdicine, compreso l'indirizzo email ufficiale del medico. Ho contattato il dottore attraverso la sua criptovaluta e ho bevuto medicine a base di erbe per 21 giorni. Dopo aver terminato la medicina a base di erbe, ho fatto un test e il mio risultato IgG è stato confermato negativo senza alcun virus trovato nel mio sangue. Contatta il dottor Ahmed e lasciati curare. mandagli un'e-mail a; drahmedusman5104@gmail.com o mandagli un messaggio whatsapp +14436204203 . Ha rimedi erboristici per diabete, epatite, cancro, leucemia, fibrosi 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia