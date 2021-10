https://it.sputniknews.com/20211002/capo-dellesercito-indiano-continueremo-ad-avere-incidenti-con-la-cina-sulla-linea-di-confine-13124878.html

Capo dell'esercito indiano: “Continueremo ad avere incidenti con la Cina sulla linea di confine”

Capo dell'esercito indiano: “Continueremo ad avere incidenti con la Cina sulla linea di confine”

Il capo dell'esercito indiano, il generale Manoj Mukund Naravane, ha parlato dei problemi con la Cina lungo la LAC, la contesa Linea di Controllo Effettivo... 02.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-02T08:20+0200

2021-10-02T08:20+0200

2021-10-02T08:20+0200

mondo

cina

india

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/912/34/9123440_0:0:5173:2910_1920x0_80_0_0_8003e80c8be9efe3f759a2dba9ced3df.jpg

Sebbene si stiano compiendo sforzi per calmare le tensioni ai confini, i rapporti suggeriscono il dispiegamento di nuovi mezzi militari da parte di India e Cina lungo la contesa Linea di controllo effettivo (LAC), lunga 3.488 km.Mentre la Cina avrebbe schierato il sistema missilistico di difesa aerea S-400 vicino all'Arunachal Pradesh, l'India ha rafforzato la sua presenza in diverse aree di confine.Il capo dell'esercito indiano, il generale Manoj Mukund Naravane, commentando le notizie di nuove "incursioni" della Cina nel settore centrale della LAC, ha affermato che le forze armate del Paese sono pronte a far fronte a qualsiasi disavventura che possa verificarsi lungo il confine.Naravane, ha sottolineato che gli incidenti lungo la LAC stanno amplificato le sfide operative.La dichiarazione è arrivata alcuni giorni dopo che oltre 100 soldati cinesi sarebbero entrati nel territorio indiano a Barahoti, nello stato dell'Uttarakhand, in una regione che finora era stata relativamente libera dalle tensioni di confine.L'esercito indiano ha risposto dispiegando artiglieria avanzata nel Ladakh orientale. A sua volta, il ministero degli Esteri cinese ha accusato l'India di continue tensioni nella regione e di corsa agli armamenti nella zona.Tuttavia gli ultimi rapporti di intelligence indiana sostengono che la stessa Cina avrebbe rafforzato le dotazioni militari nella zona calda e aumentato la presenza di soldati. Tra l’altro, sarebbero stati schierati anche sistemi di difesa antimissile S-400 presso la base aerea di Hotan, nello Xinjiang, e presso la base aerea di Nyingchi, in Tibet.

cina

india

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, cina, india