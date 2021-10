https://it.sputniknews.com/20211002/barcellona-marciano-in-mille-per-lindipendenza-catalana-tensioni-e-scontri-con-la-polizia-13147446.html

Barcellona: marciano in mille per l'indipendenza catalana, tensioni e scontri con la polizia

Almeno 1.000 manifestanti hanno marciato per le strade di Barcellona, nel quarto anniversario del referendum sull'indipendenza catalana di venerdì. 02.10.2021, Sputnik Italia

Il Comitato di Difesa della Repubblica (CDRs) ha richiamato alla protesta tramite i social media. Un gruppo di dimostranti ha costruito una barricata di cassonetti industriali, dando loro fuoco. Ad un certo punto sono intervenuti gli agenti della polizia, che hanno disperso la manifestazione. Nel corso degli scontri con le forze dell’ordine sono stati fermati almeno quattro manifestanti. Il referendum ha portato a una crisi costituzionale, con la proclamazione di una 'repubblica indipendente' poche settimane dopo e il successivo depotenziamento del governo regionale catalano da parte del governo spagnolo.

