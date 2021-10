https://it.sputniknews.com/20211002/afghanistan-talebani-affermano-di-aver-fatto-irruzione-nel-nascondiglio-dellisis-a-nord-di-kabul-13139337.html

Afghanistan, i talebani affermano di aver fatto irruzione nel nascondiglio dell'ISIS a nord di Kabul

Da quando i talebani hanno preso il potere, sono aumentati gli attacchi dei miliziani dell'ISIS in gran parte del Paese. La guerra nascosta tra i due gruppi... 02.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-02T08:40+0200

2021-10-02T08:40+0200

2021-10-02T09:48+0200

I combattenti talebani* hanno fatto irruzione venerdì in un nascondiglio del gruppo dell'ISIS* a nord di Kabul, uccidendo e arrestando un numero imprecisato di militanti. Il portavoce dei talebani Bilal Karimi ha dichiarato all'Associated Press che il raid di venerdì è avvenuto nella città di Charikar, nella provincia di Parwan.Non sono stati forniti ulteriori dettagli e la sua dichiarazione non ha potuto essere verificata in modo indipendente.I due sarebbero poi stati interrogati, fornendo le informazioni necessarie per identificare il nascondiglio, ha aggiunto.Da quando i talebani hanno preso il controllo, il gruppo ha condotto repressioni a Nangarhar, la provincia orientale da cui ha sede Daesh*, in risposta agli attacchi intensificati in tutto l'Afghanistan da parte dello Stato Islamico*.IL movimento Daesh-Khorasan* è ritenuto responsabile dell'attentato suicida durante le evacuazioni statunitensi fuori dall'aeroporto internazionale di Kabul alla fine di agosto. L'esplosione ha ucciso 169 afghani e 13 membri delle forze armate statunitensi.*Organizzazioni terroristiche estremiste illegali in Russia e in altri paesi

