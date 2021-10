https://it.sputniknews.com/20211001/sarkozy-fara-ricorso-alla-condanna-di-un-anno-di-detenzione-per-finanziamento-illecito-13128669.html

Condanna Sarkozy per finanziamento illecito, l'ex presidente francese farà ricorso

Condanna Sarkozy per finanziamento illecito, l'ex presidente francese farà ricorso

L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy, condannato a un anno di reclusione dopo essere stato riconosciuto colpevole di finanziamento illecito della campagna... 01.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-01T08:52+0200

2021-10-01T08:52+0200

2021-10-01T09:45+0200

mondo

nicolas sarkozy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/05/10216452_0:0:3099:1743_1920x0_80_0_0_f1724bb45f58c9406ce78f44931239bf.jpg

La sentenza è stata emessa giovedì da un tribunale di Parigi. L'ex presidente francese sconterà la pena in casa sotto sorveglianza elettronica, ha detto il giudice.Sarkozy non era presente in aula, era rappresentato dal suo avvocato.Nel corso della giornata, Sarkozy ha confermato di aver impugnato la decisione del tribunale di Parigi e ha definito il verdetto una ennesima violazione della legge. Ha anche ringraziato tutti per averlo sostenuto in questi tempi difficili.La sua dichiarazione è stata condivisa su Instagram dalla moglie, la modella Carla Bruni.Il primo ministro francese Jean Castex ha espresso sostegno a Sarkozy, in veste non ufficiale, osservando di aver assistito personalmente alla dedizione dell'ex presidente per il suo Paese.

brenton cent Come sono stato curato dal mio virus dell'herpes Mi è stato diagnosticato l'herpes genitale per 2 anni e sto cercando una cura. Ho letto una testimonianza su questa piattaforma di una donna che è stata curata dal diabete con il dottor Ahmed Usman Herbal Medicine, dopo molte discussioni e alcune domande che ha preparato la medicina a base di erbe e ha chiesto il mio indirizzo. 3 giorni dopo ho ricevuto l'erboristeria e la sua segreteria compreso l'indirizzo email ufficiale del medico. Ho contattato il dottore attraverso la sua lettera e ho bevuto medicine a base di erbe per 21 giorni. Dopo aver terminato la medicina a base di erbe, ho fatto un test e il mio risultato IgG è stato confermato negativo senza alcun virus trovato nel mio sangue. Contatta il dottor Ahmed e lasciati curare. mandagli un'e-mail a; drahmedusman5104@gmail.com o inviagli un SMS WhatsApp +14436204203. Ha rimedi erboristici per diabete, epatite, cancro, leucemia, fibrosi 0

Gladys Smith Sono molto entusiasta di annunciare al pubblico che sono stato finalmente guarito dal virus dell'herpes simplex di recente attraverso l'uso della medicina a base di erbe. La forte medicina erboristica mi ha guarito completamente e sono stato testato negativo dopo aver usato il virus che esiste una cura per l'Herpes Simplex 1 e 2. È assolutamente vero. Sono stato curato dal dottor NELSON, posso solo riconoscerlo, che cura abbastanza bene l'herpes. Ti consiglio di rivolgerti a questo grande dottore che Dio ha mandato per porre fine a questa malattia dolorosa e mortale. Contattalo via e-mail: drnelsonsaliu10@gmail.com, WhatsApp +14436204203. 0

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, nicolas sarkozy