Russia, i servizi di sicurezza sventano un'attentato dell'ISIS contro le forze dell'ordine

01.10.2021

I servizi di sicurezza della Federazione Russa (FSB) hanno reso noto di aver sventato un attacco terroristico nella Repubblica di Karachay-Cherkessia.Stando al comunicato dell'FSB, un sostenitore locale dello Stato Islamico* stava pianificando di compiere un attentato contro le forze dell'ordine locale.Dopo l'arresto, un residente locale di appena 20 anni ha confessato le proprie responsabilità e i legami con i militanti dell'ISIS*.Nella sua abitazione sono stati sequestrati componenti per la fabbricazione di un ordigno esplosivo artigianale.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e in molti altri Paesi

