Roma, Salvini e Meloni fanno pace tra selfie e abbracci: "Destinati a governare insieme"

Roma, Salvini e Meloni fanno pace tra selfie e abbracci: "Destinati a governare insieme"

Dopo il comizio unitario saltato ieri a Milano, Matteo Salvini e Giorgia Meloni si sono ritrovati oggi a Roma, nella periferia romana di Tor dei Cenci, per... 01.10.2021, Sputnik Italia

"Vinciamo e cambiamo l'Italia!". Così scrive Matteo Salvini, pubblicando un selfie, che lo ritrae abbracciato a Giorgia Meloni, come prova della pace fatta tra i due leader, che oggi si sono ritrovati a Spinaceto, nella periferia di Roma, per la chiusura della campagna elettorale di Enrico Michetti alle amministrative del 3 e del 4 ottobre.Ieri, il leader della Lega aveva lasciato Milano visibilmente irritato per l'assenza di Giorgia Meloni all'evento di sostegno a Luca Bernardo, dovuta al ritardo del volo da Roma. L'incontro era stato rimandato ad oggi a Spinaceto, dove i due leader si sono scambiato abbracci a favore delle telecamere."È affetto politico. Siamo destinati a governare insieme", afferma Salvini rispondendo alle battute di un fotografo. "Stamattina non poter arrivare in ritardo, perché non avevo un aereo da prendere. Sono contenta di aver incontrato Matteo", interviene la Meloni, sdrammatizzando sugli imbarazzi tra i due partiti alleati, provocati dal disguido di ieri.Presenti alla conferenza stampa anche Antonio Tajani per Forza Italia e Lorenzo Cesa per l'UdC. ''Questa iniziativa dimostra che il centrodestra, checché ne dica qualcuno e speri qualcun altro, è unito intorno a un unico candidato sindaco, Michetti non è un sindaco radical chic, ma di tutti i romani...'", si affretta a dire Tajani.Tutti i leader ribadiscono come un mantra l'unità del centrodestra. "In questa campagna elettorale -sottolinea la Meloni- ho visto cose strane, nella piazza e tra la gente c'era un entusiasmo straordinario, poi leggi i giornali e i sondaggi, vedi la TV c'è un'altra Italia, ma i cittadini non si fanno fregare più, la sinistra ha strumentalizzato su nostre presunte divisioni, siamo una coalizione compatta".Le fa eco il leader della Lega: "La vita vera sconfigge la fantasia", afferma, ribadendo lo spirito di squadra del centrodestra.Ottimista anche Lorenzo Cesa: ''Sono sicuro che vinceremo a Roma, Enrico ha molti consensi''.

