https://it.sputniknews.com/20211001/roma-importuna-i-clienti-in-un-bar-muore-colpito-da-un-pugno-13132767.html

Roma: importuna i clienti in un bar, muore colpito da un pugno

Roma: importuna i clienti in un bar, muore colpito da un pugno

Tragedia a Roma, dove in un bar-kebab sito in via Tiburtina ha perso la vita un uomo 58enne, colpito con un pugno al volto da un giovane di soli 18 anni. 01.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-01T12:33+0200

2021-10-01T12:33+0200

2021-10-01T12:33+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/783/23/7832387_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1b8ac5ceb0f158d9a19a96bcb3c76e0b.jpg

Per la vittima non c'è stato nulla da fare, nonostante il tempestivo trasporto in ospedale.L'uomo, che era già visibilmente ubriaco, avrebbe importunato a lungo i clienti del locale e poi avrebbe preteso che gli fossero serviti degli altri alcolici.Il figlio del proprietario del locale, appena 18enne, lo ha allora colpito in pieno volto con un pugno, facendolo cadere a terra.Ora il giovane, che è stato arrestato dalla polizia, dovrà rispondere per il reato di omicidio preterintenzionale.

marco paradigma il diciottene che ha sferrato il pugno è un turco figlio di turchi. Agli italiani insegnano/obbligano a chiamare il 112. Gli stranieri invece si fanno giustizia da soli. questo non è ammissibile. Al giovane turco andrebbe fatto un pedagocico trattamento cucchi, ma non all'acqua di rose come quello dello spacciatore cadavere. 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia