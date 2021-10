https://it.sputniknews.com/20211001/presidente-istat-con-il-covid-piu-morti-e-meno-figli-un-bilancio-da-terza-guerra-mondiale-13129703.html

Presidente Istat: “Con il Covid più morti e meno figli, un bilancio da terza guerra mondiale”

Blangiardo traccia il quadro dei dati in Italia con un calo della natalità e un invecchiamento costante della popolazione: con questo trend, nel lungo periodo... 01.10.2021, Sputnik Italia

Consapevolezza, speranza e disponibilità “sono le tre chiavi per la ripartenza” dell’Italia, secondo Gian Carlo Blangiardo, presidente dell’Istat, che, parlando a Repubblica degli ultimi dati e le tendenze relative alla popolazione italiana, vede un Paese che si “muove in due direzioni”, tra ripresa economica e un drammatico calo demografico.Mortalità concentrata nelle fasce più anziane, ma che non ha rallentato l’invecchiamento della popolazione, che resta “inesorabile”.Blangiardo sottolinea poi che la mortalità si accavalla al dato della natalità, ancora in diminuzione: “Se le previsioni saranno confermate, chiuderemo il 2021 per la prima volta sotto quota 400 mila nuovi nati, probabilmente intorno a 390 mila”.Meno nascite e madri più anzianeIl presidente dell’Istat entra nel dettaglio del calo di nascite in Italia, legato in particolare alle paure e alle incertezze del lockdown, della perdita del lavoro e dei contagi.Ma poi il trend si è nuovamente fermato e “le donne straniere hanno proprio rinunciato. Troppe difficoltà per loro”.Blangiardo conferma che donne e giovani sono state le due categorie che hanno sofferto di più nella pandemia.“C’è un'enorme difficoltà a gestire la famiglia, a conciliare i tempi del lavoro con la crescita di un figlio. Se un asilo mi costa 500 euro al mese e io ne guadagno 800, rinuncio al lavoro e resto a casa. Ad agosto su 80.000 posti di lavoro persi, 68.000 sono donne”.

Igor Yak Caro presidente, la strage l'ha fatto la politica e non COVID. 0

Vera 22 Ma nooo.... Non c'e' problema. Facciamo lo Ius soli e riprendiamo la natalita'. Tanto, Italiani, Africani o Afghani chi se ne frega... 0

