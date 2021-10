https://it.sputniknews.com/20211001/olanda-ladri-girano-un-tutorial-su-come-rapinare-una-banca-ma-saltano-in-aria-durante-le-riprese-13135504.html

Olanda, ladri girano un tutorial su come rapinare una banca ma saltano in aria durante le riprese

Olanda, ladri girano un tutorial su come rapinare una banca ma saltano in aria durante le riprese

Un sospetto è morto e un altro è rimasto ferito a Utrecht durante le prove di registrazione di un video in un ‘centro di addestramento’ illegale, in cui una... 01.10.2021, Sputnik Italia

La polizia olandese e tedesca ha effettuato nove arresti a conclusione di un’operazione durata 18 mesi per indagare su una banda criminale collegata ad almeno 15 attentati esplosivi agli sportelli automatici in Germania, con perdite per 2,15 milioni di euro, ha affermato l’Europol."I criminali realizzavano video tutorial dal vivo per istruire altri criminali", ha detto all'Agenzia France Presse un portavoce dell’Europol, che ha spiegato come, durante le riprese di uno di questi video, un membro della banda abbia perso la vita proprio per via dell’esplosivo."Il principale sospettato, un 29enne, si è fatto esplodere durante le riprese di un video tutorial. Il suo complice, un 24enne, è stato gravemente ferito e preso in custodia", dice il comunicato dell’ufficio europeo di polizia.La caccia della polizia era iniziata in Germania a Osnabruck, dove la banda aveva iniziato le sue attività, per poi spostarsi oltre il confine, a Utrecht, in Olanda, dove presumibilmente vi era il centro di addestramento gestito dai due leader della banda, rimasti vittima dell’esplosione durante le riprese, che sarebbero dovute essere dimostrative."La coppia aveva ordinato diversi modelli di bancomat e aveva registrato tutorial su come farli saltare nel modo più efficace", ha affermato l’agenzia dell'UE, ricordando come i due uomini siano saltati in aria proprio durante uno di questi tutorial.

