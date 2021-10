Monitoraggio Iss, quali regioni cambiano colore da lunedì 4 ottobre

https://it.sputniknews.com/20211001/monitoraggio-iss-quali-regioni-cambiano-colore-da-lunedi-4-ottobre-13130940.html

In bilico la Calabria mentre la Sicilia potrebbe tornare in zona bianca. Attesa per il pomeriggio, dopo il monitoraggio dell'Iss, l'ordinanza di Speranza. 01.10.2021, Sputnik Italia

coronavirus in italia

Da lunedì 4 ottobre l'Italia potrebbe tornare interamente in fascia bianca. La Sicilia, infatti, l'unica regione gialla, per la seconda settimana di fila, mantiene gli indicatori a livelli rassicuranti, ben al di sotto della soglia critica. La Calabria è in bilico da settimane, con i valori dei ricoveri al limite. Il ministero della Salute deciderà nelle prossime ore, dopo un'attenta valutazione dei dati del monitoraggio dell'Istituto superiore di Sanità (Iss).La SiciliaLa Sicilia potrebbe tornare in zona bianca già da lunedì. Secondo i dati Agenas, al 30 settembre nell'isola le terapie intensive erano al 7% e i ricoveri in area medica al 13%. Numeri ben al di sotto della soglia critica fissata rispettivamente al 10 e al 15 per cento.Saranno questi i dati, e non quelli di martedì, che verranno presi in considerazione nel monitoraggio dell'Iss, che oggi verrà sottoposto all'attenzione del ministro della Salute Speranza. La Calabria Anche per questa settimana la Calabria dovrebbe riuscire ad evitare il passaggio in zona gialla, nonostante mantenga i numeri al limite. Il 15% dei posti letto in area medica è occupato, ma il tasso di occupazione al 9% nelle terapie intensive dovrebbe evitare il declassamento ad una fascia con maggiori restrizioni.In base ai dati Agenas, dunque, nessuna regione rischia la zona gialla e, da lunedì 4 ottobre, l'Italia potrebbe tornare ad essere interamente bianca dopo circa un mese.

