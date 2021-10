https://it.sputniknews.com/20211001/mimmo-lucano-quando-parlano-di-associazione-a-delinquere-coinvolti-anche-viminale-e-prefettura-13136294.html

Mimmo Lucano: "Quando parlano di associazione a delinquere, coinvolti anche Viminale e Prefettura"

Mimmo Lucano: "Quando parlano di associazione a delinquere, coinvolti anche Viminale e Prefettura"

A 24 ore dalla condanna in primo grado per associazione a delinquere, torna a parlare l'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano. 01.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-01T16:33+0200

2021-10-01T16:33+0200

2021-10-01T16:33+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/13121848_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a1ca9184ebd326d79189e49fd27d450d.jpg

"Quando parlano di associazione a delinquere dovevano mettere insieme a me anche il ministero degli Interni e la Prefettura di Reggio Calabria, perché allora mi chiamavano 'San Lucano' in Prefettura, perché gli risolvevo i problemi degli sbarchi".Con queste parole Mimmo Lucano ha commentato la condanna in primo grado a 13 anni e 2 mesi di detenzione in carcere.L'ex primo cittadino di Riace ha sottolineato che nel comune era presente "un'organizzazione dell'accoglienza, c'erano le associazioni, le coop e alla fine lo Stato mi ripaga dicendo che ho fatto l'associazione""Tante cose gravi"Lucano ha voluto sottolineare i tanti aspetti "gravi" e le "tante ombre" che, a suo modo di vedere, caratterizzerebbero la vicenda che lo vede coinvolto.Solo orgoglio per l'aiuto agli altriPer l'ex primo cittadino, quanto fatto negli anni nell'assistenza agli immigrati equivaleva a "dare un aiuto al mondo"."Non ho niente se non orgoglio per aiuto altri", "Questo dava valore a quello che stavo facendo, che non era una cosa persa. Nel mio immaginario era come dare un aiuto al mondo", racconta Lucano, ancora sconvolto per la condanna, ma soprattutto per le accuse rivolte al suo sistema di accoglienza e integrazione dei migranti, il cosiddetto 'modello Riace'.La condanna di Mimmo LucanoIeri, il tribunale di Locri, presieduto dal giudice Fulvio Accurso, ha condannato in primo grado l’ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano.All'ex primo cittadino è stata inflitta una condanna pari a 13 anni e 2 mesi, più di quanto richiesto dalla Procura di Locri.Lucano era accusato di essere il promotore di un'associazione a delinquere che aveva lo scopo di commettere "un numero indeterminato di delitti, contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica e il patrimonio, così orientando l'esercizio della funzione pubblica del ministero dell'Interno e della prefettura di Reggio Calabria, preposti alla gestione dell'accoglienza dei rifugiati nell'ambito dei progetti Sprar, Cas e Msna e per l'affidamento dei servizi da espletare nell'ambito del Comune di Riace".

marco paradigma Su questo non ci piove. Dovrebbero finire tutti e tre in un campo di concentramento. 0

Vera 22 Avere a che fare con le istituzioni Italiane gia a priscindere è una condanna. 0

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia