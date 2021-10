https://it.sputniknews.com/20211001/milano-attivisti-di-rise-up-4-climate-occupano-piazza-affari---video-13129868.html

Milano, attivisti di Rise up 4 climate occupano piazza Affari - Video

Gli attivisti hanno poi inscenato una 'acampada' di fronte alla borsa milanese, promettendo di restare ad oltranza. 01.10.2021, Sputnik Italia

La scorsa notte, gli attivisti di Rise up 4 climate justice hanno occupato la borsa milanese, in quanto Piazza Affari viene considerata "simbolo del sistema capitalista estrattivista che continua a speculare su corpi e territori del nostro pianeta".A riferirlo, con un comunicato pubblicato sulla propria pagina Facebook, è lo stesso movimento, specificando che sono stati bloccati anche gli ingressi alla struttura:Gli attivisti hanno chiarito che l'iniziativa si pone "in continuità con i blocchi della Pre-Cop di stamattina, che sono continuati per l'intera giornata".In tutta la piazza sono poi state montate decine di tende, con gli attivisti che promettono di rimanere "qui a oltranza".Le immagini e le sequenze filmate della protesta sono state pubblicate dai media.

