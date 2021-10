https://it.sputniknews.com/20211001/incidente-sul-lavoro-allex-ilva-di-taranto-ferito-un-caporeparto-13134669.html

Incidente sul lavoro all'ex Ilva di Taranto: ferito un caporeparto

Secondo quanto riferito dal coordinamento provinciale Usb, il lavoratore sarebbe scivolato su un cumulo di lamiere taglienti. Decisivo il soccorso dei... 01.10.2021, Sputnik Italia

Un capo reparto della manutenzione meccanica dell'ex Ilva di Taranto è rimasto ferito in un incidente sul lavoro, avvenuto nella serata di giovedì 30 settembre. Il lavoratore è scivolato, cadendo su un cumulo di scarti di lamiere taglienti, mentre operava sotto le linee di produzione dell'area Pla 2 (Produzione Lamiere).Lo rende noto il coordinamento provinciale Usb, aggiungendo che "determinante è stato il soccorso fornito dai dipendenti di una ditta dell'appalto". Il lavoratore è ricoverato in ospedale, tuttavia le sue condizioni non sarebbero gravi.L'incidente è avvenuto mentre nello stabilimento siderurgico Acciaierie d'Italia era in corso l'attività di manutenzione presso il convogliatore scarti Bertolotti.Incidenti sul lavoro nel 2021Nella sezione 'Open data' del sito Inail sono stati pubblicati i dati analitici delle denunce di infortunio e di malattia professionale presentate all’Istituto da gennaio ad agosto 2021.Le denunce di infortunio presentate sono state 349.449, oltre 27 mila in più (+8,5%), rispetto alle 322.132 dei primi otto mesi del 2020. Diminuiscono però gli infortuni con esito mortale, 772 rispetto ai 823 decessi avvenuti nello stesso periodo dell'anno precedente. Il decremento è pari a -6,2%.Inail avvisa che il confronto tra il 2020 e il 2021 richiede però cautela, in quanto i dati delle denunce mortali degli open data mensili, più di quelli delle denunce in complesso, sono provvisori e influenzati fortemente dalla pandemia, con il risultato di non conteggiare un rilevante numero di 'tardive' denunce mortali da contagio da Covid-19.

