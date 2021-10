https://it.sputniknews.com/20211001/il-tifone-mindulle-spazza-il-giappone-cancellati-oltre-350-voli-13129158.html

Il tifone Mindulle spazza il Giappone, cancellati oltre 350 voli

Il tifone Mindulle spazza il Giappone, cancellati oltre 350 voli

Mindulle è il sedicesimo tifone della stagione registrato dall'agenzia meteorologica giapponese. 01.10.2021, Sputnik Italia

Il tifone Mindulle ha raggiunto, in queste ore, la zona di mare attigua alle isole Izu, nella regione giapponese di Kanto, portando forti piogge e venti sulla costa del Pacifico.L'Agenzia Meteorologica nipponica ha avvertito che le piogge torrenziali continueranno principalmente a Kanto per tutto venerdì, mentre la costa pacifica della regione di Tohoku sarà colpita da forti venti fino a sabato mattina presto.L'agenzia ha rilevato una velocità massima istantanea del vento di 41,7 metri al secondo sull'isola di Miyake, nella catena di Izu venerdì mattina. La città di Katsuura, nella prefettura di Chiba, ha fatto registrare precipitazioni record di 39 millimetri all'ora nella mattinata odierna.I disagi causati dalle precipitazioni hanno portato la East Japan Railway Co. a sospendere le operazioni di alcuni treni in servizio nella prefettura di Chiba, mentre la Japan Airlines Co. ha cancellato oltre 350 voli, principalmente quelli in arrivo o in partenza dall'aeroporto di Haneda.Mindulle, che è il sedicesimo tifone dell'anno registrato in Giappone, si trova ora a circa 150 chilometri a est-sudest dell'isola di Hachijojima, nell'arcipelago delle Izu, e si muove in direzione nord-est ad una velocità di 35 km/h.L'agenzia ha previsto precipitazioni di 120 mm nelle isole Izu e di 80 mm a Tohoku per le prossime 24 ore, fino a mezzogiorno di sabato.

